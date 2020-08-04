Совершивший на Алтае жесткую посадку вертолет летел за туристами

По информации 5-tv.ru, совершивший жесткую посадку на горе Белуха вертолет Robinson направлялся на турбазу в районе поселка Тюнгур за туристами.

В планах было показать туристам с воздуха как раз ту гору, что стала спасением для пилота. В итоге, винтокрылая машина приземлилась на западном склоне. Пострадавших нет. Пилот теперь ждет, когда его заберет другой вертолет.

«На горе Белуха в Усть-Коксинском районе совершил жесткую посадку вертолет Robinson R66 компании «Алтай-Авиа», — заявили РИА Новости в экстренных службах.

Позднее в краевом СК уточнили, что на борту все же находилось два человека. Пассажир также не пострадал. Причины произошедшего выясняются.