Совершивший на Алтае жесткую посадку вертолет летел за туристами
Известно, что винтокрылая машина приземлилась на гору Белуха.
Фото: ТАСС / Устиненко Анатолий
По информации 5-tv.ru, совершивший жесткую посадку на горе Белуха вертолет Robinson направлялся на турбазу в районе поселка Тюнгур за туристами.
В планах было показать туристам с воздуха как раз ту гору, что стала спасением для пилота. В итоге, винтокрылая машина приземлилась на западном склоне. Пострадавших нет. Пилот теперь ждет, когда его заберет другой вертолет.
«На горе Белуха в Усть-Коксинском районе совершил жесткую посадку вертолет Robinson R66 компании «Алтай-Авиа», — заявили РИА Новости в экстренных службах.
Позднее в краевом СК уточнили, что на борту все же находилось два человека. Пассажир также не пострадал. Причины произошедшего выясняются.
Читайте также
83%
-0.78 86.50
-0.73
Нашли ошибку?