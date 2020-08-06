Алена Водонаева позирует в прозрачном платье на голое тело — фото
Теледива опубликовала фотографии в эротичном наряде и порассуждала о пользе «масочного» режима.
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Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva
Алена Водонаева буквально атакует первые полосы газет скандальными выходками и заявлениями. На этот раз 39-летняя телеведущая опубликовала фото в очень откровенном белье — пишет «Экспресс газета».
На снимках Алена в высоких ботфортах позирует на крыше многоэтажного здания. Бывшая участница «Дома-2» надела платье с кружевным топом. Образ дополнила массивными серьгами и макияжем с акцентом на глаза.
Вызывающие фото Алена сопроводила совершенно отвлеченным текстом. Сообщила, что продолжает носить медицинскую маску, не собирается лететь заграницу, даже после снятия всех ограничений и поинтересовалась у подписчиков, продолжают ли они использовать средства защиты на улице.
«Маску ношу, бюстгальтер нет!»
«Нигде не ношу маску, это налог на воздух!»
«Считаю безответственным не носить маску» — отвечали фолловеры.
Но подавляющее большинство фанатов совершенно не интересовали разговоры о масках и перчатках, их внимание занимали только формы телеведущей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Водонаева рассказала об изнасиловании в детстве и бесплодии
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