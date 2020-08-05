Не выдержало сердце: Умер отец погибшего мальчика-инвалида из Подмосковья

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Валентин Черников
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Тело десятилетнего ребенка после длительных поисков обнаружили в водохранилище.

Не выдержало сердце: Умер отец погибшего мальчика-инвалида из Подмосковья

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger

В Подмосковье умер отец десятилетнего мальчика с диагнозом «атипичный аутизм», которого после длительных поисков обнаружили мертвым в Рузском водохранилище. Об этом сообщают «Вести.ру» со ссылкой на знакомых семьи.

Предположительно, у мужчины не выдержало сердце и он скончался во сне.

В воскресенье ребенок вышел из дома в селе Осташево под Волоколамском и пропал. Его родители обратились в полицию. Мальчик с детства имел инвалидность и не разговаривал, ему ставили диагноз «атипичный аутизм».

Помимо полицейских к поиску подключились спасатели и волонтеры. Накануне в МЧС сообщили, что ребенок найден мертвым без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным эксперта, смерть наступила в результате утопления, уточняет Следственный комитет.

Ранее 5-tv.ru писал, что под Симферополем найдено тело пропавшего трехлетнего мальчика.

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