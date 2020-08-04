«Пьянки и скандалы»: Соседка погибшего гея-тиктокера рассказала о его гостях
Молодой уроженец Таджикистана был найден мертвым в квартире у своего приятеля.
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Фото, видео: TikTok @gromov20
Соседка погибшего гея-тиктокера, тело которого было найдено в петербургской квартире у своего приятеля, рассказала, как вел себя 22-летний уроженец Таджикистана.
По ее словам, квартира, в которой блогер проживал вместе со своей бабушкой, была «криминальной». Женщина часто была свидетельницей драк, скандалов и пьянок, а также хулиганских выходок тиктокера и его друзей.
«Нам и глазок замазывали и сигарету вставляли. Боремся с тем, что они курят. Убирали баночки и говорили им, а когда говоришь — постоянно скандал и всякие оскорбления», — сказала она 5-tv.ru.
Соседка также отметила, что постоянно делала замечания парню, на которого, однако, внушения не действовали. По ее словам, к блогеру часто приходили разные гости, в основном — молодые парни.
Тело 22-летнего приезжего из Таджикистана со следами насильственной смерти обнаружил в квартире на юго-западе Петербурга его приятель, к которому парень пришел поздно вечером 1 августа, чтобы одолжить деньги. По его словам, блогер остался у него ночевать, а на утро он увидел его без признаков жизни. По версии следователей, молодого человека мог убить 45-летний хозяин жилища, к которому тиктокер, предположительно, проявлял интерес.
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры из квартиры, в которой убили гея-тиктокера.
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