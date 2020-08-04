Эксклюзивные кадры из квартиры, где обнаружили мертвого гея-тиктокера

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Василий Заика
Эксклюзив 200

22-летнего приезжего из Таджикистана нашел хозяин квартиры, которую снимал молодой человек.

Эксклюзивные кадры из квартиры, где обнаружили мертвого гея-тиктокера

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; TikTok @gromov20

Гея-тиктокера обнаружил мертвым на диване в петербургской квартире, которую он снимал. 5-tv.ru публикует фото из жилища, где хозяин квартиры и обнаружил молодого человека.

45-летний хозяин жилища во время допроса рассказал полицейским, что его молодой приятель пришел к нему поздно вечером 1 августа, чтобы одолжить деньги.

Женатый гостеприимный мужчина предложил 22-летнему «блогеру» остаться переночевать в супружеской спальне, а сам ушел отдыхать в детскую. Утром он решил разбудить знакомого, зашел в комнату и обнаружил его лежащим лицом вниз без признаков жизни, после чего вызвал полицию. По словам хозяина квартиры, кроме него и гостя в жилом помещении больше никого не было. Мужчина утверждал, что не состоял в интимной близости с погибшим.

К выяснению всех обстоятельств случившегося подключились сотрудники Следственного комитета. Другие детали инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гея-тиктокера обнаружили мертвым в петербургской квартире.

Эксклюзивные кадры из квартиры, где обнаружили мертвого гея-тиктокера

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