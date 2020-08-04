Обвиняемого в нападении на росгвардейца в День ВДВ отправили под домашний арест
Евгений Костин был задержан после драки между бывшими десантниками и росгвардейцами в парке Горького.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann; 5-tv.ru
Хамовнический суд Москвы не стал отправлять за решетку Евгений Костина, обвиняемого в нападении на росгвардейца во время конфликта в День ВДВ в парке Горького. В качестве меры пресечения для 30-летнего бывшего десантника на ближайшие два месяца избран домашний арест. Об этом просили суд и защита Костина, и прокуратура. Следственный комитет просил арестовать обвиняемого.
На суде Костин полностью признал свою вину.
Как ранее сообщал 5-tv.ru конфликт, переросший в потасовку, произошел во время празднования Дня ВДВ в столичном парке Горького. В отношении Костина возбуждено уголовное дело по статье 318 «применение насилия в отношении представителя власти». По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, «правоохранительными органами были оперативно проведены все необходимые мероприятия, в результате которых установлены участники конфликта».
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