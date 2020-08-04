Обвиняемого в нападении на росгвардейца в День ВДВ отправили под домашний арест

Хамовнический суд Москвы не стал отправлять за решетку Евгений Костина, обвиняемого в нападении на росгвардейца во время конфликта в День ВДВ в парке Горького. В качестве меры пресечения для 30-летнего бывшего десантника на ближайшие два месяца избран домашний арест. Об этом просили суд и защита Костина, и прокуратура. Следственный комитет просил арестовать обвиняемого.

На суде Костин полностью признал свою вину.

Как ранее сообщал 5-tv.ru конфликт, переросший в потасовку, произошел во время празднования Дня ВДВ в столичном парке Горького. В отношении Костина возбуждено уголовное дело по статье 318 «применение насилия в отношении представителя власти». По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, «правоохранительными органами были оперативно проведены все необходимые мероприятия, в результате которых установлены участники конфликта».