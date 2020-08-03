По факту драки с росгвардейцами в столичном парке Горького возбуждено уголовное дело

Все участники конфликта в День ВДВ в столичном парке Горького установлены. По факту инцидента Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«2 августа во время праздничных мероприятий в парке Горького в Москве военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с полицейскими пресекли нарушение общественного порядка. Правоохранительными органами были оперативно проведены все необходимые мероприятия, в результате которых установлены участники конфликта. Напавший на росгвардейца гражданин задержан», — заявил он.

Грибакин уточнил, что дело возбуждено по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, некоторые детали конфликта рассказал один из участников потасовки между сотрудниками Росгвардии и отмечавшими День ВДВ мужчинами.