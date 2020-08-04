Самолет рейса Санкт-Петербург — Красноярск возвращается в «Пулково»
По предварительной информации, причиной стала трещина на стекле.
Фото: ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Самолет, выполняющий рейса Санкт-Петербург — Красноярск, возвращается в аэропорт «Пулково». По предварительной информации, причиной стала трещина на стекле.
Как стало известно 5-tv.ru на борту судна находится 114 человек.
Согласно данным сервиса Flightradar24.com, борт находился в воздухе чуть менее часа. Он развернулся над Ленинградской областью. После того как лайнер сделал несколько кругов для выработки топлива, он начал снижаться для посадки.
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