Самолет, выполняющий рейса Санкт-Петербург — Красноярск, возвращается в аэропорт «Пулково». По предварительной информации, причиной стала трещина на стекле.

Как стало известно 5-tv.ru на борту судна находится 114 человек.

Согласно данным сервиса Flightradar24.com, борт находился в воздухе чуть менее часа. Он развернулся над Ленинградской областью. После того как лайнер сделал несколько кругов для выработки топлива, он начал снижаться для посадки.