Расслабившимся москвичам напомнили о масочном режиме солидными штрафами

О том что и в России коронавирус в подполье, но не побежден, вспомнили в Москве и Московской области, там ужесточили контроль за соблюдением масочного режима на транспорте и объектах торговли.

Самые массовые рейды — естественно в столичном метро. Станислав Григорьев сам спустился в подземку и убедился, расслабились москвичи, но рановато.