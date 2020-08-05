Расслабившимся москвичам напомнили о масочном режиме солидными штрафами

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Непобежденный коронавирус заставил столичные власти вернуться к ужесточению наказаний за несоблюдение гражданами мер безопасности.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

О том что и в России коронавирус в подполье, но не побежден, вспомнили в Москве и Московской области, там ужесточили контроль за соблюдением масочного режима на транспорте и объектах торговли.

Самые массовые рейды — естественно в столичном метро. Станислав Григорьев сам спустился в подземку и убедился, расслабились москвичи, но рановато.

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