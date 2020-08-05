Расслабившимся москвичам напомнили о масочном режиме солидными штрафами
Непобежденный коронавирус заставил столичные власти вернуться к ужесточению наказаний за несоблюдение гражданами мер безопасности.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
О том что и в России коронавирус в подполье, но не побежден, вспомнили в Москве и Московской области, там ужесточили контроль за соблюдением масочного режима на транспорте и объектах торговли.
Самые массовые рейды — естественно в столичном метро. Станислав Григорьев сам спустился в подземку и убедился, расслабились москвичи, но рановато.
Читайте также
88%
-0.78 86.50
-0.73
Нашли ошибку?