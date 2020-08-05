Четверых детей и троих взрослых покалечил пьяный водитель в Марий Эл — видео
Пострадавшим пришлось оказывать экстренную помощь.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Семь человек получили травмы в результате наезда водителя на остановку в республике Марий Эл.
Как удалось выяснить 5-tv.ru, ЧП произошло в ночь с 4 на 5 августа на трассе «Козьмодемьянск — Носель», неподалеку от села Усола Горномарийского района. По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля Lada Priora в момент ДТП находился в нетрезвом состоянии.
Уточняется, что среди пострадавших четверо — лица, младше 18 лет. В настоящий момент все семь человек доставлены в больницу.
Обстоятельства произошедшего, а также личность виновника аварии уточняются.
Ранее 5-tv.ru опубликовал жуткие кадры с места ДТП под Самарой, где погибли пятеро.
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