Жуткие фото с места ДТП под Самарой, где пятеро погибли

Пятеро человек погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в районе 59-го километра трассы Самара — Волгоград. 5-tv.ru публикует эксклюзивные фото с места происшествия.

5-tv.ru

На трассе столкнулись два легковых автомобиля: марок LADA и BMW. В первой машине находились четыре человека. Еще двое находились во второй.

5-tv.ru

В результате аварии на месте скончались водитель LADA и его 10-летний пассажир. На момент приезда медиков четверо участников аварии еще были живы. Трое из них, включая пятилетнего ребенка, скончались по дороге в больницу. На данный момент в живых остается только один.

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие кадры с места ДТП под Волгоградом, где погибли четыре человека.