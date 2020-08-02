Жуткие фото с места ДТП под Самарой, где пятеро погибли

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Игорь Рязов
Эксклюзив 737

Двое скончались на месте, еще трое — в карете скорой помощи. Среди погибших двое детей.

Жуткие фото с места ДТП под Самарой, где пятеро погибли

Фото: РИА Норвости / Наталья Селиверстова

Пятеро человек погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в районе 59-го километра трассы Самара — Волгоград. 5-tv.ru публикует эксклюзивные фото с места происшествия.

5-tv.ru

На трассе столкнулись два легковых автомобиля: марок LADA и BMW. В первой машине находились четыре человека. Еще двое находились во второй.

5-tv.ru

В результате аварии на месте скончались водитель LADA и его 10-летний пассажир. На момент приезда медиков четверо участников аварии еще были живы. Трое из них, включая пятилетнего ребенка, скончались по дороге в больницу. На данный момент в живых остается только один.

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие кадры с места ДТП под Волгоградом, где погибли четыре человека.

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Жуткие фото с места ДТП под Самарой, где пятеро погибли

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