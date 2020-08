Умер создатель первой компьютерной мыши

В США скончался выдающийся инженер, создатель первой в мире компьютерной мыши Уильям Инглиш. О печальном известии сообщает BBC.

По данным издания, причиной смерти изобретателя стала дыхательная недостаточность. Инглиш скончался в возрасте 91 года.

Уильям Инглиш родился в 1929 году в городе Лексингтоне, штата Кентукки. Выбор профессии инженера был не случаен: отец будущего гения также был инженером-электриком. Учитывая сложные времена, рожденному в семье рабочего и домохозяйки мальчику пришлось учиться в школе-интернате в Аризоне. Несмотря на жизненные трудности, одаренному Уильяму с легкостью удалось поступить в Университет Кентукки, где он посвятил себя изучению электротехники.

Будущий изобретатель такой полезной вещицы, как компьютерная мышь, в свое время успел послужить и во флоте США. После — устроился в Стэнфордский научно-исследовательский институт, где вместе с другом-изобретателем Хьюиттом Крейном сконструировал одну из первых магнитных арифметических машин.

В 1964 году Инглиш перевелся в лабораторию Дугласа Энгельбарта, при участии которого и смоделировал первую компьютерную мышь. Она была отдаленно похожа на современную: представляла собой деревянный брусочек с единственной кнопкой наверху; внизу располагались два колесика. Для тех времен это было настоящим прорывом!

