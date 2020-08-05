Умер создатель первой компьютерной мыши
Известный изобретатель Уильям Инглиш скончался на 92-м году жизни.
Фото: Commons.wikimedia.org
В США скончался выдающийся инженер, создатель первой в мире компьютерной мыши Уильям Инглиш. О печальном известии сообщает BBC.
По данным издания, причиной смерти изобретателя стала дыхательная недостаточность. Инглиш скончался в возрасте 91 года.
Уильям Инглиш родился в 1929 году в городе Лексингтоне, штата Кентукки. Выбор профессии инженера был не случаен: отец будущего гения также был инженером-электриком. Учитывая сложные времена, рожденному в семье рабочего и домохозяйки мальчику пришлось учиться в школе-интернате в Аризоне. Несмотря на жизненные трудности, одаренному Уильяму с легкостью удалось поступить в Университет Кентукки, где он посвятил себя изучению электротехники.
Будущий изобретатель такой полезной вещицы, как компьютерная мышь, в свое время успел послужить и во флоте США. После — устроился в Стэнфордский научно-исследовательский институт, где вместе с другом-изобретателем Хьюиттом Крейном сконструировал одну из первых магнитных арифметических машин.
В 1964 году Инглиш перевелся в лабораторию Дугласа Энгельбарта, при участии которого и смоделировал первую компьютерную мышь. Она была отдаленно похожа на современную: представляла собой деревянный брусочек с единственной кнопкой наверху; внизу располагались два колесика. Для тех времен это было настоящим прорывом!
Bill English, co-creator of the computer mouse, has passed away. Take a moment to watch the first incredible demo of his invention, from 1968 — https://t.co/3JZ4qjJUq4 pic.twitter.com/tujet6Ux1y— Rock Paper Shotgun (@rockpapershot) August 4, 2020
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