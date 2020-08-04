Тихий парень из культурной семьи: друг детства Энди Картрайта о расчлененном рэпере

Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя Александр Юшко — Прим. ред.) был тихим ребенком и с детства проявлял склонность к творчеству. Так рассказал о нем 5-tv.ru одноклассник и друг ныне покойного музыканта Димитрий Хлєбик.

По словам молодого человека, его друг обладал спокойным характером и был одним из самых прилежных учеников в школе. Что, впрочем, и не удивительно — тягу к образованию ему привили родители.

«Он был тихим ребенком, всегда сидел на последней парте, нигде не был в каких-то потасовках, драках замечен. Ему достаточно было один раз прочитать перед уроками материал домашнего задания, и он мог пересказать все назубок. Память у него была хорошая. Как вы уже знаете, у него родители работники культпросвета, преподаватели, из культурной семьи он», — вспоминает Димитрий.

О пристрастии музыканта к алкоголю и тем более наркотикам друзьям Картрайта ничего не известно. Как любой творческий человек мог выпить, но о зависимости от зеленого змия и речи не было, заверил молодой человек. Не говоря уж о наркотиках.

«Мог банку пива выпить, сигареты курил простые с фильтром, но чтоб так, кой-то алкоголизм… Или какие-то наркотические средства, или какую-то траву… Он таким не занимался никогда. Так, по праздникам, может, выпивал. Но вы же знаете, что он был человек, как говорится, вдохновения. Он писал рэп, читал рэп. То есть мог позволить себе выпить, но не наркотики», — утверждает друг покойного.

Музыка была далеко не единственным увлечением погибшего. По словам друга, он занимался и изобразительным искусством, но в Россию его пригласили именно как музыканта — на Versus Battle.

«Вообще он творческий человек был, еще в школе он занимался рисованием. Мог рисовать картинки, графики, и у него очень хорошо это получалось. Видно, что творческий порыв у него был, и он в школе даже любил слушать рэп, наш отечественный, не американский. Задатки были еще от родителей, поэтому молодец — выделился так, что его даже пригласили в Россию», — вспоминает одноклассник покойного.

О жуткой смерти Картрайта на Украине знают и следят за делом, насколько это возможно. Но кроме домыслов и слухов ничего конкретного об истинных причинах трагедии друзьям покойного не известно. Димитрий признал, что хоть и не знает, что побудило жену рэпера расчленить его тело, по его мнению, нормальный человек так поступить не мог.

«Расчленить и разложить по пакетам — этого нормальный, адекватный человек сделать не может. Так делали серийные убийцы, у которых было с головой не в порядке!» — возмущается Димитрий.

Останки Энди Картрайта были найдены в квартире на Невском проспекте в Петербурге, где проживал последние годы музыкант с женой. На страшную находку правоохранителей навела адвокат супруги артиста, к которой обратилась ее доверительница спустя несколько дней после смерти мужа. По словам жены Картрайта, он умер от передозировки наркотиками. Чтобы смерть супруга не выглядела так бесславно, она решила расчленить его тело и расфасовать по пакетам. Дальше женщина хотела избавиться от останков и заявить о пропаже благоверного. Однако после расчленения план у нее закончился, и она обратилась к адвокату.

Правоохранители не нашли в квартире рэпера следов наркотиков, не выявил их в останках музыканта и первичный анализ. Ведется следствие, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Главной подозреваемой выступает жена рэпера. Женщина свою вину отрицает. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой мотив мог быть в супруги Картрайта.