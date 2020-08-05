Кто страшнее человека? Привязанные к деревьям животные шокировали челябинцев

В Челябинске на грани гибели оказались обитатели контактного зоопарка. Хозяин на потеху публике цепями приковал животных к деревьям в центральном парке. В таких ужасающих условиях дикие звери сходят с ума — так, волк едва не растерзал ребенка. Владелец отделался лишь небольшим штрафом.

После многочисленных жалоб жителей прокуратура начала проверку. Анна Воропай в очередной раз убедилась, что самый страшный зверь — это человек.

Енот крутится в клетке и отчаянно пытается выбраться на свободу. А этот детеныш, то ли совсем выбился из сил, то ли как подозревают ветеринары — накачан мощными транквилизаторами. Он не может сбежать, потому что привязан к дереву — как и волк, которого посадили на цепь прямо в челябинском парке.

Все эти дикие животные — личная собственность местного жителя Сергея Панасенко. Вот уже несколько лет он выводит зверей якобы на прогулку. Правда рядом всегда оказывается коробка с табличкой — на добровольные пожертвования.

От длительных ежедневных прогулок дикие звери окончательно звереют. В прошлом году тот самый волк едва не сорвался с цепи и набросился на девочку.

Разорвал ногу и этому мальчику, его родители подали на хозяина зверинца в суд. Выиграли, но даже после 15 тысяч рублей компенсации и еще сорока случаев укусов за год бизнес Панасенко работает и хозяин продолжает считать — его животные совсем домашние.

«Скажите, опасность какая-то от волка была? Нет. Все его гладили? Да! Боится кто-нибудь его? Нет!»

В администрации парка с передвижным зверинцем ничего не могут сделать. Ведь Сергей по закону — обычный посетитель.

Волка, енота, лисицу и еще с десяток зверей Сергей приводит в парк вновь и вновь. И это при том, что контактные зоопарки, где животных можно гладить и тискать — в стране запретили еще этой зимой. Но летом, в разгар отпусков на них все равно зарабатывают в городских парках и на набережных у моря.

Жара, Сочи, разгар курортного сезона. Фотограф-живодер окунает в воду маленькую обезьяну. Держит прямо за горло. Придушенному животному не хватает сил, чтобы сопротивляться. А это кадры прошлого лета — львенка бьют за отказ сидеть смирно и фотографироваться с посетителями.

Сидеть наказанными за жестокое обращение с животными теперь будут сами уличные фотографы и владельцы запрещенных контактных зоопарков. Этим бизнесом заинтересовалась прокуратура — проверки идут по всей стране.

«Прокурорам поручено уделить особое внимание фактам жестокого обращения с ними. Речь прежде всего о зоопарках, питомниках приютах. При наличии основанию будут приняты меры по привлечению виновных лиц к ответственности», — подчеркнул официальный представитель генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.

Проверка челябинской прокуратуры, кажется, уже повлияла на бизнес хозяина домашнего зоопарка. Теперь он прячется и от ведомства, и от журналистов. За три, что мы ждали его в парках, выйти на прогулку с животными он так и не рискнул. А