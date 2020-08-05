Под военными во время учений обрушился железнодорожный мост

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Светлана Шевченко
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По последним данным, пострадало около 20 человек.

Под военными во время учений обрушился железнодорожный мост

Фото: www.globallookpress.com / XYZ PICTURES

Около 20 военнослужащих пострадали в ходе учений Минобороны в Смидовичском районе Еврейской автономной области (ЕАО). Причиной ЧП стало обрушение железнодорожного моста.

Пострадавшие госпитализированы. Официального заявления Минобороны по факту произошедшего пока не поступало.

По информации источника 5-tv.ru, военные наводили понтонно-эстакадный мост РЭМ-500 через Амур в районе поселка Тельмана. Поехали опоры и пролеты моста.

Десять человек из общего числа пострадавших получили тяжелые увечья. У остальных диагностированы средние и легкие травмы — царапины и синяки.

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