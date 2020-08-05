Под военными во время учений обрушился железнодорожный мост
По последним данным, пострадало около 20 человек.
Фото: www.globallookpress.com / XYZ PICTURES
Около 20 военнослужащих пострадали в ходе учений Минобороны в Смидовичском районе Еврейской автономной области (ЕАО). Причиной ЧП стало обрушение железнодорожного моста.
Пострадавшие госпитализированы. Официального заявления Минобороны по факту произошедшего пока не поступало.
По информации источника 5-tv.ru, военные наводили понтонно-эстакадный мост РЭМ-500 через Амур в районе поселка Тельмана. Поехали опоры и пролеты моста.
Десять человек из общего числа пострадавших получили тяжелые увечья. У остальных диагностированы средние и легкие травмы — царапины и синяки.
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