Под военными во время учений обрушился железнодорожный мост

Около 20 военнослужащих пострадали в ходе учений Минобороны в Смидовичском районе Еврейской автономной области (ЕАО). Причиной ЧП стало обрушение железнодорожного моста.

Пострадавшие госпитализированы. Официального заявления Минобороны по факту произошедшего пока не поступало.

По информации источника 5-tv.ru, военные наводили понтонно-эстакадный мост РЭМ-500 через Амур в районе поселка Тельмана. Поехали опоры и пролеты моста.

Десять человек из общего числа пострадавших получили тяжелые увечья. У остальных диагностированы средние и легкие травмы — царапины и синяки.