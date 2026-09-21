Сергей Собянин сообщил о новом пожарно-спасательном отряде на юге Москвы

Новый пожарно-спасательный отряд № 219 приступил к работе в Даниловском районе столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

Подразделение получило две автоцистерны и автолестницу высотой более 40 метров. В трехэтажном здании обустроили гараж на четыре автомобиля, современные учебные классы, служебные помещения, комнаты отдыха и тренажерный зал. Рядом возвели учебную башню со скалодромом, предназначенную для профессиональной подготовки сотрудников.

В зону ответственности отряда входят пересечения автомобильных и железнодорожных путей, участок внешней стороны Третьего транспортного кольца, Большая кольцевая линия метро и акватория Кожуховского затона.

Сейчас в Москве работают более 125 пожарно-спасательных подразделений, охватывающих все районы города. За последние 15 лет в столице построили 26 зданий пожарных депо, еще 30 объектов капитально отремонтировали.

На вооружении московских спасателей находятся высотные подъемники, санитарные и пожарные вертолеты, многоцелевой корабль, снегоболотоходы и мотовездеходы.

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