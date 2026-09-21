Последнее испытание Анны Шерлинг: какой удар настиг актрису незадолго до смерти

Незадолго до смерти 46-летней актрисе Анне Шерлинг пришлось столкнуться с еще одним испытанием судьбы. На фоне рецидива онкологического заболевания артистка переживала личную драму и пыталась найти деньги на дорогостоящее лечение.

О подробностях последних месяцев жизни знаменитости — в материале 5-tv.ru.

Удар судьбы

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Анна Шерлинг много лет была замужем за бизнесменом Хишамом Абдульраззаком. Они поженились в 2008 году, в браке родились четверо детей. О семейной жизни актриса почти не рассказывала, только иногда делилась историями о воспитании детей.

Теперь стало известно, что незадолго до смерти супруги разошлись. О разводе рассказала подруга Шерлинг в комментарии aif.ru. По ее словам, ситуация оказалась для актрисы особенно болезненной, поскольку одновременно с борьбой с болезнью ей приходилось решать вопросы, связанные с имуществом и оплатой лечения.

«Они пытались делить имущество, Аня хотела выдернуть хоть какие-то деньги на лечение. Потому что у нее курс был каждые две недели… Наверное, сейчас проще всего рассуждать о том, что если бы медикаментозное лечение не прерывалось, было оказано в полном объеме, то, может, и не было бы этих метастаз… Лекарство было очень дорогостоящее, сложно было собрать деньги, достать его», — рассказала женщина.

Четверо детей стали главным смыслом жизни последних лет

Persona Stars/legion-media

Анна Шерлинг была мамой четверых детей. О семейной жизни артистка рассказывала не так часто, как о работе, однако материнство постепенно заняло в ее публичной деятельности особое место.

Последние годы Шерлинг вела проект «Про детей» на сайте газеты «Вечерняя Москва». Она говорила о воспитании, отношениях родителей и детей и проблемах, с которыми сталкиваются современные семьи.

По словам подруги актрисы, именно желание оставаться рядом с детьми поддерживало Анну во время болезни. В начале 2026 года состояние артистки значительно ухудшилось. Она жаловалась на проблемы с памятью и начала терять зрение.

«Я только пытаюсь продлить жизнь, чтобы подольше находиться с детками», — именно так, по словам подруги, Шерлинг отвечала на разговор о тяжелом прогнозе.

От МГИМО до ГИТИСа

Олег Прошин / PhotoXPress.ru/legion-media

Будущая актриса родилась 21 июня 1980 года в Москве в известной творческой семье. Ее мать — актриса Тамара Акулова, отец — режиссер, хореограф и заслуженный деятель искусств РСФСР Юрий Шерлинг.

Казалось бы, дорога в профессию была предопределена с детства. Но сама Анна сначала пошла совсем другим путем.

Она получила образование в МГИМО, после чего решила связать жизнь со сценой и поступила в ГИТИС.

На экране Шерлинг начала появляться в начале 2000-х. Одной из первых ее работ стал сериал «Ангел на дорогах», где она снималась вместе с матерью Тамарой Акуловой.

Позже в фильмографии артистки появились «Лесник», «Трасса смерти», «Бабий бунт, или Война в Новоселово», «Любопытная Варвара-3», «Папины дочки», «За первого встречного», «Андреевский флаг» и другие проекты. Всего в фильмографии Шерлинг насчитывается более 20 экранных работ.

Но только актерской профессией ее жизнь не ограничивалась. Анна работала телеведущей, в том числе на Music Box, где вела программу «20 лучших европейских клипов недели». В последние годы она занималась проектом, посвященным детям и родительству.

Последние слова отца

Persona Stars/legion-media

О смерти Анны Шерлинг сообщил ее отец.

«От нас ушла Анна Шерлинг. Моя дочка. Небеса приветствуют ее. Прошу всех помолиться за нее», — написал Юрий Шерлинг.

Актрису похоронили 18 сентября на Химкинском кладбище. Ей было 46 лет.

В памяти зрителей Анна Шерлинг останется актрисой из сериалов и телеведущей. Для близких — прежде всего мамой четверых детей.

Она не успела прожить и полувека. Последние годы ее жизни оказались совсем не похожи на привычную историю звездной семьи.

И все это время, если верить словам ее подруги, самым важным для Анны оставались дети. Именно ради них она, несмотря на ухудшение здоровья, продолжала бороться за жизнь.