Прокуратура проводит проверку после обрушения моста с военными на учениях
По данным экстренных служб, пострадавших 18 человек. Все они госпитализированы.
Фото: www.globallookpress.com / Ajun Ally
По факту обрушения конструкций возводимого понтонного моста через реку Амур, где пострадали военнослужащие, военная прокуратура начала проверку.
«Военная прокуратура Хабаровского гарнизона совместно с командованием Восточного военного округа организовала проверку соблюдения законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих, обеспечения безопасных условий военной службы после разрушения моста в протоке реки Амур в районе села им. Тельмана», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, ЧП произошло в Еврейской автономной области во время учений. Военные возводили понтонно-эстакадный мост через Амур в селе имени Тельмана, когда неожиданно поехали опоры и пролеты моста. По данным экстренных служб, пострадали 18 человек. Предварительно, десять из них получили тяжелые увечья.
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