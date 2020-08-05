Прокуратура проводит проверку после обрушения моста с военными на учениях

По факту обрушения конструкций возводимого понтонного моста через реку Амур, где пострадали военнослужащие, военная прокуратура начала проверку.

«Военная прокуратура Хабаровского гарнизона совместно с командованием Восточного военного округа организовала проверку соблюдения законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих, обеспечения безопасных условий военной службы после разрушения моста в протоке реки Амур в районе села им. Тельмана», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, ЧП произошло в Еврейской автономной области во время учений. Военные возводили понтонно-эстакадный мост через Амур в селе имени Тельмана, когда неожиданно поехали опоры и пролеты моста. По данным экстренных служб, пострадали 18 человек. Предварительно, десять из них получили тяжелые увечья.