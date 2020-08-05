Никому не нужен: почему жительница Ленобласти решила отказаться от своего ребенка — видео
Семейная драма разыгралась в одном из домов на Воронцовском бульваре в Мурино.
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Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
Жительница Мурино Ленинградской области отказалась от ребенка после ухода от сожителя. Как стало известно 5-tv.ru, семейная драма разыгралась в одном из домов на Воронцовском бульваре.
По словам местного жителя, утром к нему пришла 31-летняя соседка, которая заявила, что ее с младенцем выгнал пьяный сожитель.
«Он ей заявил, что содержать их с ребенком не может. Он, говорит, не работает, одна ребенка не потяну и так далее. Она, короче, решила отказаться от ребенка. Позвонила „112“ от меня, приехала фельдшер, полиция, она написала отказ. Ребенка забрали медики, а ее забрали в полицию», — рассказывает мужчина.
По другой информации, горе-мамаша злоупотребляет алкоголем и попросту не хочет заниматься своим ребенком. В прошлом ее уже привлекали к ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
В настоящее время жизни младенца ничего не угрожает, он под присмотром врачей. В ближайшее время может быть поднят вопрос о лишении женщины родительских прав.
В свою очередь, жительница Мурино пояснила стражам порядка, что ребенка не избивала, а просто слегка перенервничала из-за проблем в личной жизни.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры из заповедника, где медведи разорвали ребенка.
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