Никому не нужен: почему жительница Ленобласти решила отказаться от своего ребенка — видео

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Василий Заика
Эксклюзив 55

Семейная драма разыгралась в одном из домов на Воронцовском бульваре в Мурино.

Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Жительница Мурино Ленинградской области отказалась от ребенка после ухода от сожителя. Как стало известно 5-tv.ru, семейная драма разыгралась в одном из домов на Воронцовском бульваре.

По словам местного жителя, утром к нему пришла 31-летняя соседка, которая заявила, что ее с младенцем выгнал пьяный сожитель.

«Он ей заявил, что содержать их с ребенком не может. Он, говорит, не работает, одна ребенка не потяну и так далее. Она, короче, решила отказаться от ребенка. Позвонила „112“ от меня, приехала фельдшер, полиция, она написала отказ. Ребенка забрали медики, а ее забрали в полицию», — рассказывает мужчина.

По другой информации, горе-мамаша злоупотребляет алкоголем и попросту не хочет заниматься своим ребенком. В прошлом ее уже привлекали к ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В настоящее время жизни младенца ничего не угрожает, он под присмотром врачей. В ближайшее время может быть поднят вопрос о лишении женщины родительских прав.

В свою очередь, жительница Мурино пояснила стражам порядка, что ребенка не избивала, а просто слегка перенервничала из-за проблем в личной жизни.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры из заповедника, где медведи разорвали ребенка.

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