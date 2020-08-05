Кадры из заповедника, где медведи разорвали ребенка — видео
Очевидцы показали, как сейчас выглядит место гибели 11-летнего мальчика.
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Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев, 5-tv.ru
На территории конно-спортивного комплекса в районе города Сочи два медведя насмерть загрызли 11-летнего ребенка. Трагедия произошла вечером 4 августа на Армавирской улице в поселке Дагомыс.
Мальчик остался без присмотра и решил подразнить животных палкой. Разъяренные медведи напали на него, причинив ему множественные телесные повреждения. Прибывшей бригаде скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть мальчика.
Местные жители приехали на место случившегося, чтобы запечатлеть, в каких условиях содержатся животные, и отвечают ли они требованиям безопасности.
После трагедии мэр города Сочи заявил, что нахождение хищных животных в частных владениях, которые принимают посетителей и туристов — недопустимо.
«Все подобные мини-зоопарки, клетки и вольеры должны быть закрыты. Они не могут обеспечить безопасность наших с вами детей», — заключил мэр Алексей Копайгородский в журналистам «Интерфакс».
В настоящее время следователями, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчины на лодке в упор расстреляли медведя на Байкале
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