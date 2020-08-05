Михаил Галустян высмеял бьюти-блогеров в образе Галустяночки — видео

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Алиса Старжевская
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Шоумен перевоплотился в женский образ, чтобы продолжить юмористическую рубрику о красоте.

Михаил Галустян высмеял бьюти-блогеров в образе Галустяночки — видео

Фото: Instagram @m_galustyan

Известный юморист и шоумен Михаил Галустян вновь заставил своих подписчиков в Instagram держаться за животы от смеха. Накануне он снял видеоролик, представ в сатирическом образе ведущей бьюти-блога.

«Галустяночка снова раскрывает все секреты красоты», — подписал короткий фельетон артист.

В видеоролике юморист предлагает бороться с морщинами при помощи жидкости.

«Берем 5 литров воды», — поделился лайфхаком Галустян, после чего изобразил, будто выпил канистру без остатка.

«Все», — говорит актер, — «И на утро у вас ни одной морщинки!»

Пользователи оценили юмор артиста, высмеивающий современных инстаблогеров, и от души посмеялись.

«Спасибо за позитив и поднятие настроения на 100%», «В конце убил!», «Как всегда на высоте!!!», — написали фолловеры шоумена.

Михаил Галустян стал известен благодаря играм в «КВН», где тот выступал за команду «Утомленные солнцем». Юморист снялся в таких фильмах и сериалах, как «Самый лучший фильм», «Няньки», «Беременный», «Наша Russia. Яйца судьбы», «Счастливы вместе» и многих других.

Ранее 5-tv сообщал о том, что кинокомпания актера Михаила Галустяна обанкротилась.

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