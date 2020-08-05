В Армении ограничат вещание иностранных ТВ, включая российские

По решению президента Армении Армена Саркисяна в стране ограничат вещание иностранных, в том числе российских, телеканалов в общественном мультиплексе. Решение вступит в силу через десять дней со дня официального опубликования.

16 июля закон «Об аудиовизуальных медиа» был принят Парламентом Армении в первом и втором чтениях. Глава страны уже подписал надлежащий законопроект.

Глава отдела лицензирования Лианна Дохикян сообщила, что в данный момент иностранные телеканалы в стране лицензированы и будут осуществлять вещание как минимум до 20 января 2021 года.

«Если до этого будут заключены межгосударственные договора, то они продолжат свою деятельность на основании этих договоров», – сообщила Дохикян агентству РИА Новости.

Сейчас в сетке вещания Армении можно увидеть такие российские ТВ, как «РТР Планета», «Первый канал», «Россия. Культура» и межгосударственный телеканал «Мир».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на границе Армении и Азербайджана.