В Армении ограничат вещание иностранных ТВ, включая российские

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Алиса Старжевская
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Соответствующий закон подписал президент страны Армен Саркисян.

В Армении ограничат вещание иностранных ТВ, включая российские

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

По решению президента Армении Армена Саркисяна в стране ограничат вещание иностранных, в том числе российских, телеканалов в общественном мультиплексе. Решение вступит в силу через десять дней со дня официального опубликования.

16 июля закон «Об аудиовизуальных медиа» был принят Парламентом Армении в первом и втором чтениях. Глава страны уже подписал надлежащий законопроект.

Глава отдела лицензирования Лианна Дохикян сообщила, что в данный момент иностранные телеканалы в стране лицензированы и будут осуществлять вещание как минимум до 20 января 2021 года.

«Если до этого будут заключены межгосударственные договора, то они продолжат свою деятельность на основании этих договоров», – сообщила Дохикян агентству РИА Новости.

Сейчас в сетке вещания Армении можно увидеть такие российские ТВ, как «РТР Планета», «Первый канал», «Россия. Культура» и межгосударственный телеканал «Мир».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

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