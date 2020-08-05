МАК займется расследованием крушения мотодельтаплана в Подмосковье

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Алиса Старжевская
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Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для установления всех деталей происшествия.

МАК займется расследованием крушения мотодельтаплана в Подмосковье

Фото: 5-tv.ru

Межгосударственный авиационный комитет начал расследование крушения мотодельтаплана в Подмосковье, жертвами которого стали два человека — соответствующее сообщение опубликовано на сайте комитета.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — написали представители пресс-службы МАК.

4 августа летательный аппарат вылетел с территории аэрограда «Можайский» для совершения прогулочного полета. Уже через несколько минут мотодельтаплан рухнул на землю, зацепившись за верхушки деревьев. В результате жесткой посадки 36-летний пилот и 44-летний пассажир скончались.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новосибирске вновь загорелся крупнейший в области полигон бытовых отходов

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