МАК займется расследованием крушения мотодельтаплана в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет начал расследование крушения мотодельтаплана в Подмосковье, жертвами которого стали два человека — соответствующее сообщение опубликовано на сайте комитета.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — написали представители пресс-службы МАК.

4 августа летательный аппарат вылетел с территории аэрограда «Можайский» для совершения прогулочного полета. Уже через несколько минут мотодельтаплан рухнул на землю, зацепившись за верхушки деревьев. В результате жесткой посадки 36-летний пилот и 44-летний пассажир скончались.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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