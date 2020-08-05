Дуров возмутился намерениями США заблокировать TikTok

Предприниматель и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров высказался об угрозах США заблокировать TikTok, если его активы в не будут проданы американским инвесторам.

Дуров считает, что действия США в отношении приложения китайского разработчика неправомерны и нацелены лишь на получение выгоды.

«Действия США против TikTok создают опасный прецедент, который в конечном итоге может убить интернет как поистине глобальную сеть (или то, что от нее осталось)», — написал программист.

Миллионер также подметил, что такие страны как Китай, которые хотят получить доступ к работе на зарубежных рынках, должны открывать и свои рынки, а не запрещать работу сторонних приложений.

Павел Дуров напомнил о своем колком ответе на предложение о покупке Telegram странами, которые позднее пытались его заблокировать.

«Мой ответ на эти предложения был похож на мою фотографию среднего пальца 2011 года: мы не занимаемся предательством наших пользователей. Мы не продаем Telegram», — написал Дуров.

В 2011 году снимок Павла с неприличным жестом был опубликован на его странице в Twitter как обвинение Mail.ru Group в попытке захватить ресурс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Дуров развенчал мифы о лояльности Apple к своим пользователям.