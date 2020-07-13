Максим Галкин отгрохал для Аллы Пугачевой персональный спа-центр

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Василий Заика
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Муж Примадонны выложил в сеть новое видео, снятое в знаменитом замке в подмосковной деревне Грязь.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин на своей странице в Instagram продолжает раскрывать подписчикам тайны легендарного замка в деревне Грязь Московской области. На этот раз шоумен выложил в сеть видео, снятое в персональном спа-центре, который он обустроил специально для Примадонны. Сообщает «МК».

«Переходим к водным процедурам», — озаглавил пост Максим Галкин.

На кадрах знаменитость резвится в бассейне вместе детьми — Лизой и Гарри. Заботливый отец держит перед собой доску на которой стоит девочка и, по всей видимости, готовится совершить прыжок в воду. В какой-то момент Лиза не удерживает равновесие и трогательно падает. Далее юморист сажает себе на плечи Гарри и «катает» мальчика, то и дело затаскивая его под искусственный водопад.

Многочисленные подписчики похвалили мужа Аллы Пугачевой за то, что он много времени уделяет детям.

«Все мечтают о таком папе. Ваши дети просто чудо и им с вами очень повезло»

«Водные процедуры дома, круто! Счастливые дети и родители»

«Какой папа активный! Такого поискать надо. Повезло их маме»

«Приятно посмотреть на ваше милое семейство», — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Галкина показала, как она умеет говорить «по-лягушачьи».

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