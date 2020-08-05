«Я все это обожаю»: Стендапер Щербаков признался в пагубной привычке экономить
Стяжательство юмориста приводит к регулярным ссорам с женой.
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Фото, видео: Instagram @shcherbakov_alexei
Комик Алексей Щербаков рассказал в интервью своему коллеге Дмитрию Романову, которое опубликовано в его YouTube-канале, о привычке постоянно экономить. По его словам, накопительство доставляет ему огромное удовольствие, но приводит к ссорам с женой.
Как рассказал юморист, он достаточно богат, на его счетах «лежат миллионы». Однако он продолжает экономить всеми возможными способами.
«У меня четыре карты, каждая из них отвечает за свое. Одной карточкой я расплачиваюсь на заправках, на ней 10% кешбэк, на другой скидка в ресторанах, это все суммируется. Плюс мне дали карту другого банка, там десять бесплатных парковок в аэропорте», — рассказывает о способах экономии Щербаков.
Однако такие серьезные меры приводят к ссорам с женой. Молодой человек отметил, что супруга регулярно что-то «выпрашивает» у него, пытается изменить характер Щербакова, однако он не поддается. Например, если девушке удается получить дорогостоящий подарок, сам Алексей ужимается и ничего не приобретает для себя. Такое поведение приводит к регулярным ссорам в паре.
Однако в некоторых случаях Щербаков не экономит деньги. По его словам, он весьма щедр в отношении с детьми.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Щербаков неудачно пошутил о полной женщине.
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