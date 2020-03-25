Стендапер Алексей Щербаков высмеял в сети полную женщину и попал под шквал критики
После публикации пользователи начали отписываться от страницы юмориста в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @shcherbakov_alexei
Стендапер Алексей Щербаков на своей странице в Instagram опубликовал фото полной женщины в обтягивающей одежде, которая стоит перед кассой в кафе быстрого питания.
«И диетическую колу, пожалуйста…», — подписал пост Алексей Щербаков.
Юморист добавил, что выложил этот снимок специально, чтобы пользователи начали отписываться от его аккаунта.
«Пусть останутся только те, кто должен», — добавил стендапер.
Основная масса подписчиков поддержала Алексея Щербакова и оставила массу нецензурно-скабрезных комментариев. Некоторые юзеры к ситуации отнеслись довольно-таки критично.
«Леха, че за зашквар, зачем это все тебе?»
«В чем она виновата? Может, человек болен?»
«Ты рисуешься своей службой в ВДВ… Настоящий нормальный вэдэвэшник не позволил бы себе такого поступка. Ты, если забыл, присягу давал народу, и ей, в том числе! А теперь пиаришься за чужой счет! Грош тебе цена! Отписываюсь»;
«Над таким легко стебаться, ума много не надо…», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда Comedy Club Соболев не смог решить детскую задачку.
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