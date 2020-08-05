Фото водителя Mercedes, на полной скорости влетевшего в двух женщин на зебре в Москве

В распоряжении 5-tv.ru появилось фото водителя Mercedes, который на полной скорости влетел в двух женщин на пешеходном переходе в Москве. Смертельное ДТП произошло на юго-востоке столицы, по адресу Батайский проезд 31.

В результате аварии, одна пострадавшая скончалась на месте, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии.

5-tv.ru

По предварительной информации, водитель Mercedes на момент аварии был пьян. В его крови обнаружено больше одного промилле алкоголя.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства случившегося устанавливаются.