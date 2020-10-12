«Сейчас сайт Госдепа ляжет»: Захарова отреагировала на заявление США о награде за тех, кто вмешивается в выборы
Ранее Майк Помпео заявил, что Госдеп предлагает награду до 10 миллионов долларов за информацию о лицах, которые препятствуют честным выборам в стране.
Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова шуткой отреагировала на предложенное в США вознаграждение за данные о лицах, которые вмешиваются в выборы в стране.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что программа госдепартамента «Награда за справедливость» гарантирует награду до десяти миллионов долларов
Свое мнение на этот счет Мария Захарова традиционно высказала в Facebook.
«Каждому?! Сейчас сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей», — написала дипломат.
«Охота на ведьм» в США, особенно в вопросе, касающемся якобы вмешательству России в выборы американского президента, не утихает практически ни на день.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ».
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