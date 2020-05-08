Дональд Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о «сговоре с Россией». Глава Белого дома назвал эти материалы «лживыми новостями».
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Фото, видео: Yuri Gripas/ABACA / POOL, 5-tv.ru
Дональд Трамп потребовал, чтобы репортеры The New York Times, которые получили Пулитцеровские премии за русофобские статьи, отказались от своих наград. До тех пор оргкомитет престижной журналистской премии будет опозорен. Американский лидер подчеркнул, что документы расследования, которые недавно опубликовал Вашингтон, доказывают: никакого вмешательства России в президентские выборы в США не было.
«Все эти писатели и так называемые журналисты — на самом деле жулики. Они должны вернуть Пулитцеровские премии. Потому что, все, что они написали — вранье. В этом можно убедиться после публикации новых документов. В них абсолютно очевидно, что не было никакого сговора с Россией», — сказал Дональд Трамп.
Напомню, Пулитцеровскую премию этого года присудили авторам серии из восьми антироссийских статей. Их в нашем посольстве в Вашингтоне назвали «сборником неразбавленных русофобских измышлений».
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что посольство РФ осудило вручение Пулитцеровской премии за антироссийские статьи. Газета New York Times получила награду за восемь публикаций о «режиме президента РФ Владимира Путина».
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