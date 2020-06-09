Медиков и соцработников, работающих с больными СОVID-19, освободили от НДФЛ

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Марина Неруцких
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Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав; 5-tv.ru

Владимир Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса во время пандемии. Это целый пакет мер, прошедших Думу и Совет Федерации. Среди них — увеличение в два раза пособия по уходу за ребенком, освобождение выплат за особые условия труда от подоходного налога.

Эта мера касается, прежде всего, медиков и соцработников, для последних это было подарком к памятному дню — 8 июня профессиональный праздник работников сферы соцзащиты.

О людях, чья работа стала такой заметной во время испытаний — Георгий Гривенный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин перечислил качества россиян, которые помогли выдержать ситуацию с COVID-19.

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