Медиков и соцработников, работающих с больными СОVID-19, освободили от НДФЛ

Владимир Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса во время пандемии. Это целый пакет мер, прошедших Думу и Совет Федерации. Среди них — увеличение в два раза пособия по уходу за ребенком, освобождение выплат за особые условия труда от подоходного налога.

Эта мера касается, прежде всего, медиков и соцработников, для последних это было подарком к памятному дню — 8 июня профессиональный праздник работников сферы соцзащиты.

О людях, чья работа стала такой заметной во время испытаний — Георгий Гривенный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин перечислил качества россиян, которые помогли выдержать ситуацию с COVID-19.