Выявлен неочевидный фактор летального исхода при коронавирусе

В Центре сердечно-сосудистых исследований Медицинской школы Икана на горе Синай в Нью-Йорке прошло исследование с участием 7,6 тысячи больных коронавирусом. Медики полагают, что смогли определить еще один важный признак более сложного течения болезни у ряда пациентов — их температура тела, пишут «Известия».

Сильный жар может говорить не только о коронавирусе, но и о других скрытых инфекциях. Однако при температуре выше 40°C риск смерти при коронавирусе вырастает сразу на 42%. Но есть и обратная сторона медали — при экстремально низкой температуре в 35,5°C и ниже вероятность умереть от осложнений, связанных с COVID-19, достигает уже 44%.

Причины такого положения вещей американские ученые пока не установили. Их российские коллеги полагают, что возможно, хотя и не обязательно, температура может влиять на сложность течения коронавируса у больного. В любом случае проблемы с контролем температуры собственного тела могут говорить о нарушениях терморегуляции и заболеваниях гипоталамуса, поэтому стоит обратиться за помощью к врачу.

Неясным остается, стоит ли врачам сбивать у больных COVID-19 жар — или это может слишком сильно снизить температуру, и спасти человека станет невозможно. Кроме того, у пожилых людей определить причину низкой температуры сложно — ввиду их возраста, организм людей начинает работать иначе, температура тела снижается.

5-tv.ru приводил рассказ главврача больницы в Коммунарке, как распознать «коронавирусный» кашель.