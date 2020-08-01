Денис Проценко рассказал, как распознать «коронавирусный» кашель

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Алиса Старжевская
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Главврач больницы в Коммунарке считает, что признаки «ковидных» покашливаний нельзя спутать ни с какими другими.

Денис Проценко рассказал, как распознать «коронавирусный» кашель

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как отличить обычный кашель от спровоцированного коронавирусной инфекцией. Врач, сам переболевший COVID-19, поведал, что за все время работы уже научился быстро определять «ковидные» покашливания.

«Разговаривал в апреле–мае с коллегами, с кем-нибудь из заведующих реанимацией, и слышал на другом конце характерное кхе-кхе. У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие, как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения. Сразу можно ставить диагноз», — сказал Проценко в интервью «Российской газете».

По его словам, такой же симптом проявился и у него, после чего он немедленно изолировался ото всех. Проценко также испытывал боли в верхнем отделе живота, подташнивание, потерю вкуса и запаха. Была высокая температура. Болезнь проходила «типично, но не тяжело», сказал главврач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Малышева объяснила, кому опасно носить защитные маски.

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