Едва успев родить, Катя Жужа сбросила уже 20 килограммов — видео

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Алиса Старжевская
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Поклонники переживают за здоровье молодой матери — звезда «Дома-2» продолжает терять вес, хотя только в июле родила сына.

Фото, видео: Instagram @katyajuja555

Бывшая участница и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа недавно во второй раз стала матерью, подарив молодому супругу Артему Маркелову столь желанного наследника по имени Макс. Если беременность и роды она всячески скрывала, то результатами похудения теперь делится с подписчиками в Instagram регулярно.

В сторис всего через неделю с небольшим после рождения младшего ребенка она показала, что весит уже всего 58,7 килограмма. Таким образом, за такой короткий срок селебрити скинула уже 20 килограммов, первые 10 из которых сразу после родов. За остальные результаты Жужа благодарит детокс-программу, согласно которой сильно урезала свои порции еды.

«Живот уходит довольно быстро», — заявила молодая мать в сторис, демонстрируя прекрасную фигуру в купальнике.

Instagram @katyajuja555

Фанаты Жужи волнуются, что она не намерена останавливаться, переживают за здоровье девушки и жизнь, а некоторые осуждают за отказ кормить новорожденного грудью.

Сама Жужа подобные опасения игнорирует — ее цель сбросить вес, обрести былую форму, поэтому она уже посещает косметолога. Новый супруг — гонщик и миллиардер — на семь лет младше знаменитости. Злые языки поговаривают, что все заботы о красоте у Кати Жужи носят исключительно меркантильный характер.

5-tv.ru писал о начале вражды между бывшими подругами Ксенией Бородиной и Катей Жужей.

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