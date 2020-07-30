«Лучший муж и папа»: Звезду «Дома-2» Катю Жужу выписали из роддома

Бывшую ведущую проекта «Дом-2» Катю Жужу выписали из роддома. Это стало настоящей неожиданностью для ее подписчиков, ведь девушка родила своего второго малыша 28 июля и получается, что она смогла вернуться домой уже на следующий день после родов.

Как рассказала сама телеведущая, в клинике, в которой она лежала, действует европейская система, и поэтому выписаться можно в любой день. Так как Жужа не испытала никаких осложнений в процессе родов, она решила вернуться домой как можно раньше.

На своей странице в Instagram девушка также похвасталась огромным букетом роз, который ей прислал ее муж миллиардер Артем Маркелов в честь важного события. В центре — сердце из алых роз, а по бокам — несчетное количество белых. Затаскивание цветов в квартиру не обошлось без сложностей: букет оказался настолько большим, что понадобилась помощь нескольких человек, чтобы занести такую красоту в дом.

«Я люблю тебя @artem_markelov_official. Ты лучший муж и папа», — написала Жужа в подписи к фотографии, на которой она позирует вместе с подарком возлюбленного.

Instagram @katyajuja555

Фанаты звезды пришли в восторг от такого знака внимания и поспешили уверить Жужу, что более шикарного букета они в соцсети еще не встречали.

«Поздравляю! Такого букета шикарного еще не было в Instagram»;

«Какой папа молодец! Букет супер»;

«Какая красотень», — восхитились фолловеры.

Теперь телеведущая с головой ушла в воспитание малыша. Пока что ей приходится мириться с отсутствием Маркелова, который уехал на соревнования по автогонкам, однако даже это обстоятельство не может испортить настроение счастливой маме.

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