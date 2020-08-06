Две по цене одной: на Украине стартовала распродажа тюрем

На Украине министерство юстиции официально начало распродажу тюремного имущества. Первым с молотка сегодня уйдет исправительное заведение в поселке под Киевом. Распродажа проходит под видом реформы уголовно-исполнительной системы.

Желание заработать довело руководство минюста Украины и еще до одного необычного нововведения. Теперь за определенную плату можно обеспечить себе комфортное пребывание в следственном изоляторе. Стоимость размещения в камере с улучшенными условиями содержания обойдется в 2 000 гривен в неделю. Это примерно пять тысяч рублей.

По замыслу авторов идеи это избавит тюрьмы от коррупции. Желающие сидеть с удобствами будут давать не взятку надзирателю, а официально пополнять бюджет. Эксперимент с платными камерами продлится до следующего года.