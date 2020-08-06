«Решиться было непросто»: Хилькевич призналась, почему развелась с первым мужем

Актриса Анна Хилькевич в интервью «7 дней.ru» рассказала о причине развода с первым мужем. Знаменитость связала себя узами брака в 25 лет после длительных серьезных отношений. Спустя год, звезда сериала «Универ» сама стала инициатором разрыва и подала заявление на развод.

Анна Хилькевич призналась, что семейная жизнь с первым супругом была настолько ровной, что в ней попросту не нашлось места чувствам.

«Меня не покидало ощущение, что мы просто сожители, которые просто уважают друг друга, никогда не ссорятся. И с одной стороны такая стабильность и уверенность — это круто, но все же это не любовь. Поэтому решиться на этот шаг было непросто», — вспоминает актриса.

Звезда «Универа» отметила, что последней каплей в отношениях стал отказ благоверного от отцовства. Мужчина напрямую заявил Анне Хилькевич, что не хочет детей. Исходя из накопленного опыта, актриса уверена, что брак был изначально обречен.

«Уверена, если бы мы не поженились, мы бы все равно расстались, поэтому я против ранних браков. В голове еще нет ясного знания себя, своих целей, чувства понимания и принятия своего партнера», — сказал Анна Хилькевич.

Сейчас знаменитость уже пять лет как счастлива с новым мужем, с которым познакомилась вскоре после развода. Анна и Артур воспитывают двоих дочерей — Арианну и Марию.

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