«Опозорил на весь класс»: Хилькевич призналась, почему увеличила грудь

Актриса Анна Хилькевич не скрывает, что в свое время увеличила грудь. Чтобы не плодились домыслы и слухи, она решила рассказать поклонникам в Instagram, почему приняла для себя такое решение.

По словам артистки, в школе она всегда была миниатюрной, и это ее не смущало до старших классов, когда у всех девочек, кроме нее, стала расти грудь. Девушка сразу решила увеличить бюст хотя бы визуально и купила лифчик пуш-ап. Однако эффект от чудесного преображения был подпорчен задиристым одноклассником.

«И вот я, надев все самое лучшее сверху на новенький пуш-ап, прихожу в школу, и вдруг мой одноклассник на весь класс как заорет: „Смотрите! У Хилькевич сиськи за ночь выросли“. Подбежал ко мне и, ткнув пальцем в лифчик, снова меня опозорил на весь класс, выкрикнув: „Да они поролоновые“. Это было ужасно», — вспоминает актриса.

Instagram @annakhilkevich

Потом, по ее словам, она перепробовала все, чтобы грудь выросла — ела капусту, мазалась разными мазями, даже читала заговоры. Ничто не помогало, и тогда она решила закрыть для себя этот вопрос раз и навсегда.

«Так я и жила со своим комплексом. Кто знает, может если бы тот мой одноклассник повел себя по-другому, эта тема так меня бы не задела… Но это случилось, и всю свою дальнейшую взрослую жизнь я ходила только в лифчиках (с двойным поролоном) и почти никогда их не снимала. Но в один прекрасный солнечный день я решила покончить с этим вопросом раз и навсегда… И сделала маммопластику», — объяснила Хилькевич.

Поклонники поддержали девушку. Многие барышни признавались, что им тоже пришлось пройти через подобные испытания в школе.

«У всех есть такой одноклассник»

«Очень открытое признание, спасибо за честность»

«Дети жестокие в таком возрасте, а вы — красотка!» — писали подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Хилькевич в нижнем белье пожаловалась, как тяжело быть красивой после 30.