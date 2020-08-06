Чем полезен для здоровья регулярный секс? — ответ эндокринолога
По словам Зухры Павловой, систематическая интимная близость, помимо прочего, благотворно сказывается на эмоциональном состоянии человека.
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Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала РИА Новости, чем полезен для здоровья регулярный секс. По словам кандидата медицинских наук, систематическая интимная близость позволяет «сжечь» в среднем 250 килокалорий в час, а также существенно «переформатировать» гормональный баланс организма.
Помимо прочего, специалист отмечает, что процесс совокупления стабилизирует эмоциональное состояние.
«Конечно же, секс не сделает 50-летнего 20-летним юнцом. Но и прогрессивного старения тоже не будет происходить. Хотя бы потому, что работающая мышечная масса — не только ног, но и сердца, легких, всей сосудистой системы, особенно при регулярной сексуальной активности — будет активизировать рецепторы андрогенов и требовать синтеза тестостерона и дигидротестостерона», — сказала Зухра Павлова.
Эндокринолог добавила, что во время соития в организме происходит стимуляция синтеза дофамина, окситоцина, серотонина, а также других гормонов и нейромедиаторов. Именно они вызывают у человека ощущение радости и удовлетворенности. В результате существенно снижается уровень хронического стресса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что регулярная половая жизнь снижает риск рака и удлиняет жизнь.
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