Дополнительный оплачиваемый выходной в России: кому он положен?

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Светлана Шевченко
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Закон вступает в силу с 11 августа.

Дополнительный оплачиваемый выходной в России: кому он положен?

Фото: www.globallookpress.com / David Mbiyu

В России приняли закон, в соответствии с которым каждому россиянину по достижении сорокалетнего возраста выделяется дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.

Документ подписан 31 июля и вступает в силу с 11 августа, сообщает Российская газета. Соответствующие поправки внесены в Трудовой кодекс РФ.

Теперь трудоустроенных россиян старше сорока лет обязаны ежегодно отпускать с работы для прохождения медкомиссии. Единственное условие для сотрудников – те должны будут предоставить работодателю справку из медицинского учреждения о том, что действительно были на обследовании. Работнику гарантируется сохранение средней заработной платы за этот день, а также сохранение должности.

Отмечается, что изменение в ТК РФ инициировано Минздравом. Нововведение направлено на повышение продолжительности жизни Россиян за счет своевременного выявления хронических и опасных заболеваний. Часто россияне не ходят по врачам, потому что постоянно заняты на работе. Планируется, что в год плановое медицинское обслуживание станут более 70% россиян.

Ране 5-tv сообщал, что поправки в трудовой кодекс о введении дополнительного выходного направили на рассмотрение в Госдуму в феврале текущего года.

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