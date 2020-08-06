Жильцов многоквартирного дома под Красноярском разбудил сильный пожар

В Красноярском крае, в поселке Северо-Енисейский практически дотла сгорел двухэтажный многоквартирный дом.

Пожар вспыхнул ночью, когда люди спали. Пламя в считанные минуты охватило весь второй этаж и кровлю деревянного здания.

К приезду спасателей площадь пожара составила почти 700 квадратных метров. Всех жильцов успели эвакуировать с помощью выдвижных лестниц. Потушить здание удалось лишь к шести утра. Причины пожара выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о крупном пожаре, разрушившем рынок в промышленной зоне эмирата Аджман в ОАЭ.