Жильцов многоквартирного дома под Красноярском разбудил сильный пожар
Пламя в считанные минуты охватило второй этаж деревянного здания.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / S Jonasson/FLPA, 5-tv.ru
В Красноярском крае, в поселке Северо-Енисейский практически дотла сгорел двухэтажный многоквартирный дом.
Пожар вспыхнул ночью, когда люди спали. Пламя в считанные минуты охватило весь второй этаж и кровлю деревянного здания.
К приезду спасателей площадь пожара составила почти 700 квадратных метров. Всех жильцов успели эвакуировать с помощью выдвижных лестниц. Потушить здание удалось лишь к шести утра. Причины пожара выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о крупном пожаре, разрушившем рынок в промышленной зоне эмирата Аджман в ОАЭ.
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