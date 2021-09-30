ТОП-4 пар по знаку зодиака, где женщина подавляет мужчину

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Алиса Старжевская
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Астрологи определили семьи, где супруг готов подчиняться своей половинке.

ТОП-4 пар по знаку зодиака, где женщина подавляет мужчину

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

Выражение «муж — голова, а жена — шея», по мнению астрологов, актуально не для всех пар. Они заявляют, что по знакам зодиака можно определить, в каких союзах женщина будет занимать главенствующую позицию, а мужчина подчиняться.

Телец-женщина и Козерог-мужчина

Тельцы — натуры прагматичные и ответственные, они привыкли все держать под контролем. Эти качества и привычки только усиливаются, когда девушка-Телец выходит замуж. Она берет на себя ответственность в ведении хозяйства и распределении бюджета, а любящий порядок во всем Козерог охотно соглашается с таким укладом отношений. С женами других знаков зодиака мужчины-Тельцы чувствуют себя не так спокойно.

Дева-женщина и Близнецы-мужчина

Девы реалистично смотрят на жизнь, они экономны и стремятся подстраховать себя накоплениями. Женщины этого знака привыкли заботиться о здоровье и благополучии окружающих, особенно, если это касается отношений с супругом. Мужчин-Близнецов устраивает возможность переложить лишние хлопоты на жену, тогда как у них останется больше времени на обязанности «добытчика в семье».

Лев-женщина и Весы-мужчина

Огненные Львы всегда берут ситуацию в свои руки, принимают решения быстро и четко, что устраивает воздушных, одухотворенных Весов. Мужчины этого знака уверены, что такую женщину как Львица нужно еще заполучить, они благодарны каждой минуте с ней и готовы взять на себя многие домашние хлопоты, оставляя супруге время для принятия волевых решений.

Козерог-женщина и Рыбы-мужчина

Женщины-Козероги — содержат дом в идеальном состоянии, успевая при этом строить карьеру и заниматься саморазвитием. В таких отношениях муж-Рыба гордится деловитостью своей жены и без зазрения совести занимает роль ведомого в паре. Мужья-Рыбы станут верными слушателями и «надежным тылом» для супруги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знаки зодиака «делают ноги» после ночи любви

+6° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
72.76
0.25 84.88
0.20
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