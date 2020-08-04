ТОП-3 знаков зодиака, которые «делают ноги» после ночи любви

Известно, что по знаку зодиака можно определить черты характера человека, найти к нему правильный подход. Астрологи утверждают, что с помощью их науки можно определить даже то, останется ли партнер с вами до утра после страстной ночи. Чтецы звезд определили три знака, представители которых вызывают такси сразу после секса с партнером.

Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецы, очень переменчивы и непостоянны. Не стоит после ждать от них кофе и завтрак в постель. Но несмотря на это, после секса, они чаще других снова ищут встречи со своим партнером.

Стрелец

Огненные Стрельцы вступают в свободные отношения легко и так же просто их заканчивают. Они — авантюристы, ночь любви для которых заканчивается с рассветом. При этом, представители этого знака не дают партнеру ложных надежд, заранее обозначая рамки дозволенного в отношениях.

Овен

Упертые, своевольные Овны не привыкли слышать «нет». Они легко добиваются свидания «с продолжением» и с такой же непринужденностью разрывают любые связи.

Но не стоит называть представителей этих знаков ветреными особами. Заявления астрологов имеют место быть, но это не значит, что представители этих знаков зодиака обязательно покинут вас. Все люди уникальны, важно найти к каждому правильный подход.

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