ТОП-3 знаков зодиака, которые «делают ноги» после ночи любви

|
Алиса Старжевская
30

Астрологи выяснили, кто не привык оставаться в кровати с партнером до утра.

ТОП-3 знаков зодиака, которые «делают ноги» после ночи любви

Фото: www.globallookpress.com / GMC Photopress

Известно, что по знаку зодиака можно определить черты характера человека, найти к нему правильный подход. Астрологи утверждают, что с помощью их науки можно определить даже то, останется ли партнер с вами до утра после страстной ночи. Чтецы звезд определили три знака, представители которых вызывают такси сразу после секса с партнером.

Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецы, очень переменчивы и непостоянны. Не стоит после ждать от них кофе и завтрак в постель. Но несмотря на это, после секса, они чаще других снова ищут встречи со своим партнером.

Стрелец

Огненные Стрельцы вступают в свободные отношения легко и так же просто их заканчивают. Они — авантюристы, ночь любви для которых заканчивается с рассветом. При этом, представители этого знака не дают партнеру ложных надежд, заранее обозначая рамки дозволенного в отношениях.

Овен

Упертые, своевольные Овны не привыкли слышать «нет». Они легко добиваются свидания «с продолжением» и с такой же непринужденностью разрывают любые связи.

Но не стоит называть представителей этих знаков ветреными особами. Заявления астрологов имеют место быть, но это не значит, что представители этих знаков зодиака обязательно покинут вас. Все люди уникальны, важно найти к каждому правильный подход.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знаки зодиака не в силах устоять перед соблазнителями

Читайте также

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
73.38
-0.78 86.50
-0.73
«Коктейль Молотова»: Астролог о влиянии на людей серебристых облаков в ав...

Последние новости

17:52
«Зенит» — «Локомотив»: Ждать ли суперфутбола в Суперкубке?
17:50
Кто из военнослужащих РФ будет получать ежемесячные надбавки
17:41
Погода на лицо: чем внешне петербуржцы отличаются от москвичей — отвечает физиогномист
17:35
Нью-Йорк готовится к атаке тропического шторма Исаиас
17:29
Дело о мошенничестве, к которому якобы причастен адвокат Ефремова, нашлось в ОВД «Арбат»
17:22
ТОП-3 знаков зодиака, которые «делают ноги» после ночи любви

Сейчас читают

Тихий парень из культурной семьи: друг детства Энди Картрайта о расчлененном рэпере
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
«Не семья, а тень благополучия»: Поклонники затравили Ковальчук за фото с дочерью

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок