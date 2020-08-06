«Ты заранее готов к концу»: расставшаяся с мужем Гагарина высказалась о брачном контракте

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Алиса Старжевская
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Певица рассказала в эфире нового YouTube-шоу подробности своей личной жизни.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Исполнительница Полина Гагарина тщательно бережет свою личную жизнь от чужого взгляда. Однако она все же решила прокомментировать ситуацию и наличие у них с фотографом Дмитрием Исхаковым брачного контракта в рамках интервью в YouTube-шоу «Конечно, Вася!».

Гагарина подтвердила ведущим, что она недавно развелась, а также объяснила, что в ее браке со вторым мужем не было заключено никаких предварительных договоренностей. Она вообще не видит для себя такого подхода в отношениях с любимым.

«Мне кажется, когда ты начинаешь что-то подписывать, у тебя уже подсознание работает в эту сторону. Ты заранее готов к концу, а не умереть в один день, обнявшись, — пояснила певица. — Я абсолютно не прагматичный человек, я скорее романтичный, не выстраиваю какую-то стратегию».

Впрочем, обсудив с ведущими шоу плюсы и минусы брачного контракта для женщины, как матери и жены, она согласилась, что иногда он все же может иметь место. В ее случае требования в контакте были бы простыми.

«Чтобы, если что, — ребята, претензий не имеем!» — пошутила Гагарина.

Несколько недель назад Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram написал, что больше не живет с женой, а еще весной он покинул и пост гендиректора ООО «Полина Гагарина», через которую певица оформляет всю свою работу.

5-tv.ru ранее рассказывал, что Полина Гагарина вошла в число самых богатых медийных россиян.

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