«В обиду не дадим»: Захарова заявила о невиновности задержанных в Белоруссии

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Валентин Черников
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Официальный представитель МИД намекнула на заинтересованность Лукашенко в тиражировании скандала с россиянами в Минске.

«В обиду не дадим»: Захарова заявила о невиновности задержанных в Белоруссии

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Вина задержанных в Белоруссии российских граждан не доказана. На это указала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что касается задержанных, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — написала дипломат.

Политик намекнула, что разыгрывание этого «спектакля» и его тиражирование выгодно президенту республики на фоне предстоящих выборов главы государства. Однако такое усложнение отношений между странами со стороны Лукашенко не отразится на межгосударственных связях, уверена Захарова.

«Александр Григорьевич — политик многоопытный, выборы проводит не первый раз. (Лукашенко — Прим. ред.) прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия», — заключила представитель МИД.

Как сообщал 5-tv.ru, 32 российских гражданина задержали в Минске, и еще одного на юге республики на прошлой неделе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что задержанные — сотрудники ЧОП, которые находились в Белоруссии проездом и готовились улететь транзитным рейсом в Турцию.

Как писал ранее 5-tv.ru, Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск намеренно.

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