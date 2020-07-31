Песков: 33 задержанных в Белоруссии россиянина — сотрудники ЧОП

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Валентин Черников
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Предстатель Кремля заявил, что события в Минске «не совсем укладываются» в параметры союзнических отношений между двумя державами.

Фото, видео: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox

Подробности инцидента с задержанием 33 россиян в Минске озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подтвердил ранее появившуюся информацию, что граждане находились в Белоруссии проездом и готовились улететь транзитным рейсом в Турцию. По его словам, задержанные — сотрудники ЧОП.

«У них были билеты в Стамбул, они являются сотрудниками частного охранного предприятия. Они не совершали, не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий. Вот это то, что нам известно однозначно», — заявил Песков.

Он добавил, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали этот эпизод. Вопрос о задержании россиян решается на уровне консульств.

«Безосновательное задержание 33 российских граждан не совсем укладывается в параметры союзнических отношений. Поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками, и граждане будут отпущены», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее белорусские СМИ сообщили о задержании сотрудников иностранной частной военной компании. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил о наличии «украинского происхождения и наличии также украинского гражданства» у некоторых задержанных.

В беседе с российскими журналистами Песков еще раз подчеркнул, что появление россиян в Минске «никак не связано с самой Белоруссией и белорусскими делами».

«Мы по-прежнему не хотим никак вмешиваться в избирательную кампанию Белоруссии. Мы рассчитываем на то, что она пройдет успешно, будет соответствовать всем принципам и нормам свободного волеизъявления», — подытожил представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии.

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