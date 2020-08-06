«Карточный домик» — посольство РФ в США о «столпах российской дезинформации»
Представительство России в США прокомментировало доклад Госдепа о российских основах пропаганды. Большинство доводов в документе легко поддаются опровержению и зачастую абсурдны.
Фото: ТАСС / Ting Shen
Российское посольство в США обнародовало свое мнение о докладе Госдепа, в котором американские политики попытались раскрыть структуру российской «машины пропаганды». Сообщение опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook.
По мнению российских представителей, США намеренно дискредитирует источники информации, освещающие мировые события в невыгодном для американского истеблишмента свете.
«Доходит до абсурда. Один пример: в «официальные правительственные коммуникации» внешнеполитическое ведомство США записало В.В.Жириновского и частную радиостанцию Govoritmoskva», – сообщается в заявлении представительства РФ в Вашингтоне.
«Если это – вершина всей конструкции, которую американские коллеги так тщательно выстраивали, то она больше походит на карточный домик», – заключили официальные лица.
Представители ведомства предупреждают, что теперь американские структуры будут рассматривать под лупой все СМИ, которые осмелятся критиковать Вашингтон, чтобы найти у них корни «российской пропаганды». И даже если их не найдут, такое издание все равно будет названо «рупором Кремля». Подобные действия со стороны американских коллег в очередной раз создает преграды для построения партнерских отношений, считают в российском посольстве.
Ранее 5-tv сообщал о том, что Госдеп опубликовал доклад «об основах российской дезинформации и пропаганды.
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