Российское посольство в США обнародовало свое мнение о докладе Госдепа, в котором американские политики попытались раскрыть структуру российской «машины пропаганды». Сообщение опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook.

По мнению российских представителей, США намеренно дискредитирует источники информации, освещающие мировые события в невыгодном для американского истеблишмента свете.

«Доходит до абсурда. Один пример: в «официальные правительственные коммуникации» внешнеполитическое ведомство США записало В.В.Жириновского и частную радиостанцию Govoritmoskva», – сообщается в заявлении представительства РФ в Вашингтоне.

«Если это – вершина всей конструкции, которую американские коллеги так тщательно выстраивали, то она больше походит на карточный домик», – заключили официальные лица.

Представители ведомства предупреждают, что теперь американские структуры будут рассматривать под лупой все СМИ, которые осмелятся критиковать Вашингтон, чтобы найти у них корни «российской пропаганды». И даже если их не найдут, такое издание все равно будет названо «рупором Кремля». Подобные действия со стороны американских коллег в очередной раз создает преграды для построения партнерских отношений, считают в российском посольстве.

Ранее 5-tv сообщал о том, что Госдеп опубликовал доклад «об основах российской дезинформации и пропаганды.