Особо опасны: якутские Бонни и Клайд задержаны в Москве
Супружеская пара была объявлена в розыск еще в 2010 году за грабеж, отмывание денег и имущественные преступления.
Фото: 39.мвд.рф
Якутские Бонни и Клайд — супруги Наталья и Александр Кузины задержаны и арестованы в Москве в ночь на 6 августа. 37-летняя и 38-летний злоумышленники находились в федеральном розыске с 2010 года. Преступная семейка промышляла грабежами, отмыванием денег и другими противозаконными имущественными деяниями. Фигуранты уголовных дел скрывались от правосудия вместе с несовершеннолетней дочерью.
Как стало известно 5-tv.ru, Наталья и Александр Кузины являлись членами комиссии по ликвидации ряда компаний-банкротов. Злоумышленники распродавали имущество организаций до тех пор, пока не появился законный владелец. Сумма ущерба от действий парочки исчисляется 265 миллионами рублей.
Московские оперативники уже связались с правоохранителями из Якутска для получения подтверждающих документов и определения дальнейших оперативных мероприятий. Другие подробности выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Ефремова опроверг свою причастность к делу о мошенничестве.
Читайте также
68%
-0.10 86.63
0.13
Нашли ошибку?