Особо опасны: якутские Бонни и Клайд задержаны в Москве

Якутские Бонни и Клайд — супруги Наталья и Александр Кузины задержаны и арестованы в Москве в ночь на 6 августа. 37-летняя и 38-летний злоумышленники находились в федеральном розыске с 2010 года. Преступная семейка промышляла грабежами, отмыванием денег и другими противозаконными имущественными деяниями. Фигуранты уголовных дел скрывались от правосудия вместе с несовершеннолетней дочерью.

Как стало известно 5-tv.ru, Наталья и Александр Кузины являлись членами комиссии по ликвидации ряда компаний-банкротов. Злоумышленники распродавали имущество организаций до тех пор, пока не появился законный владелец. Сумма ущерба от действий парочки исчисляется 265 миллионами рублей.

Московские оперативники уже связались с правоохранителями из Якутска для получения подтверждающих документов и определения дальнейших оперативных мероприятий. Другие подробности выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Ефремова опроверг свою причастность к делу о мошенничестве.