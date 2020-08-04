Адвокат Ефремова опроверг свою причастность к делу о мошенничестве
Эльман Пашаев склонен считать, что его имя хотят опорочить.
Фото: ТАСС / Красильников Станислав
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью ТАСС опроверг свою причастность к делу о мошенничестве. Уголовное производство в отношении защитника было возбуждено якобы по заявлению его бывшего клиента — экс-начальника отдела ФМС Южного Бутово Алексея Арсеновича.
По неподтвержденным данным, Эльман Пашаев гарантировал своему на тот момент подопечному наказание в виде условного срока или штрафа. За свои услуги адвокат, по некоторой информации, получил внушительный гонорар.
Защитник Михаила Ефремова отметил, что не получал никаких уведомлений от следственных и надзорных органов о наличии какого-либо статуса по указанному делу.
«Арсеновича я очень хорошо знаю, но не знаю, чей заказ он исполняет. Мне никаких уведомлений не приходило ни от прокуратуры, ни от СК о том, что я имею какой-либо статус по данному делу. Подозреваю, это все слухи, цель которых — опорочить меня», — заявил Эльман Пашаев.
Алексей Арсенович в 2014 году был задержан по подозрению в получении денег за оформление «липовых» регистраций граждан. Зюзинским судом Москвы он был приговорен к четырем с половиной годам колонии и штрафу в размере два с половиной миллиона рублей. Впоследствии срок наказания был сокращен до трех с половиной лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Ефремова сообщил о привлечении свидетелей по делу актера.
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