Адвокат Ефремова опроверг свою причастность к делу о мошенничестве

|
Василий Заика
18

Эльман Пашаев склонен считать, что его имя хотят опорочить.

Адвокат Ефремова опроверг свою причастность к делу о мошенничестве

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью ТАСС опроверг свою причастность к делу о мошенничестве. Уголовное производство в отношении защитника было возбуждено якобы по заявлению его бывшего клиента — экс-начальника отдела ФМС Южного Бутово Алексея Арсеновича.

По неподтвержденным данным, Эльман Пашаев гарантировал своему на тот момент подопечному наказание в виде условного срока или штрафа. За свои услуги адвокат, по некоторой информации, получил внушительный гонорар.

Защитник Михаила Ефремова отметил, что не получал никаких уведомлений от следственных и надзорных органов о наличии какого-либо статуса по указанному делу.

«Арсеновича я очень хорошо знаю, но не знаю, чей заказ он исполняет. Мне никаких уведомлений не приходило ни от прокуратуры, ни от СК о том, что я имею какой-либо статус по данному делу. Подозреваю, это все слухи, цель которых — опорочить меня», — заявил Эльман Пашаев.

Алексей Арсенович в 2014 году был задержан по подозрению в получении денег за оформление «липовых» регистраций граждан. Зюзинским судом Москвы он был приговорен к четырем с половиной годам колонии и штрафу в размере два с половиной миллиона рублей. Впоследствии срок наказания был сокращен до трех с половиной лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Ефремова сообщил о привлечении свидетелей по делу актера.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
3 авг
Адвокат Ефремова сообщил о привлечении свидетелей по делу актера
3 авг
Юрист назвал два сценария, по которым могут оправдать Ефремова
2 авг
Адвокат Ефремова собирается ходатайствовать о видеотрансляции из зала суда
2 авг
Адвокат Ефремова припас козырь, доказывающий невиновность актера в «пьяном» ДТП
1 авг
«А что, Ефремов — ребенок?»: Пашаев жестко ответил на слова о «гипнотическом воздействии» на актера
1 авг
«Миша загипнотизирован адвокатом. Он хочет в тюрьму!» — Охлобыстин о состоянии Ефремова
31 июл
«Курил свою траву у меня в кабинете»: Уткин сказал, как нужно наказать Ефремова
31 июл
«Чувствую себя оплеванной» — Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым
31 июл
Стало известно, когда суд начнет рассматривать дело Ефремова по существу
30 июл
«Готов понести наказание, но не признать вину!» — адвокат Ефремова о первом слушании в суде

Читайте также

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.16
0.73 87.23
-0.06
ТОП-5 идеальных пар по знакам зодиака: у них кармическая связь

Последние новости

11:42
Как понять, почему плачет грудной ребенок?
11:31
Адвокат Ефремова опроверг свою причастность к делу о мошенничестве
11:25
Три человека пропали после ЧП на реке в Тыве
11:25
Ирина Пегова призналась, что «балдеет» от своей новой прически — фото
11:14
Четыре простых совета, которые помогут сохранить печень здоровой
11:10
Героическая посадка: российский пилот сажал в Мали обесточенный самолет

Сейчас читают

ТОП-5 идеальных пар по знакам зодиака: у них кармическая связь
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака
Ученые предсказали скорую природную катастрофу глобального масштаба

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок