«Курам на смех!» — Соседов раскритиковал любвеобильных Лолиту, Аллегрову и Бабкину

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Алиса Старжевская
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Музыкальный критик уверен, что в шоу-бизнесе счастья не найти.

«Курам на смех!» — Соседов раскритиковал любвеобильных Лолиту, Аллегрову и Бабкину

Фото: ТАСС / Матвеев Эмиль

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что союзы звездных пар заранее обречены на провал. По его мнению, в российском шоу-бизнесе построить счастье практически невозможно, и по-настоящему счастливыми можно назвать от силы две-три пары. При этом он отметил, что даже в этом случае не до конца понимает, действительно ли люди любят друг друга или просто привыкли.

«Где вы видели счастье? Бабкина с Гором? Это курам на смех! А может у Лолиты счастье? Да она без конца меняет мужей! Какое там счастье? Или у Аллегровой счастье? Она со своим Капустой (последним мужем — Прим.ред.) не могла разобраться столько лет. Ужас один! Нет в шоу-бизнесе счастливых», — посетовал Соседов в интервью изданию «Собеседник.ru».

Комментируя громкий развод Пелагеи с Иваном Телегином, которые со скандалом делят имущество, критик также добавил, что известной певице нужно будет примириться с тем, что в шоу-бизнесе «счастья нет».

Он отметил, что единственный тандем, который можно было назвать гармоничным — это София Ротару с мужем Анатолием Евдокименко. Но и здесь речь идет, скорее, о прочном творческом союзе, нежели о любви, высказался Соседов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Соседов прокомментировал брак Пугачевой и Галкина.

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